"النصر لازال مرعبًا للهلال .. لأنه يتسبب فوبيا لهم"

صراع المنافسة بين الهلال والنصر مازال مستمرًا

قدم الإعلامي الرياضي محمد الغامدي العديد من الدلائل، على أن نادي الهلال وجماهيره دائمًا ما تشعر بالخوف والقلق من الغريم التقليدي النصر عبر التاريخ.

الغامدي قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية: "الأمير عبد الله بن مساعد، قال أنه دائمًا ما كان يخاف من مباريات النصر، لأنه كان فريق مرعب، وعبد الرحمن السماري عميد الإعلام الهلالي قال إذا لعب النصر والهلال لا يشاهد المباراة من الخوف".

الإعلامي الرياضي واصل: "حسين الحبشي أحد لاعبي الهلال السابقين، قال أن جمهور الهلال في ذلك الوقت كان يخاف من النصر لأن كل المباريات تنتهي بفوز الأخير".

واستطرد قائلًا: "فهودي وغيره من الأسماء الكبيرة المنتمية إلى الهلال، تحدثوا عن أن النصر كيف كان ومازال مرعبًا للهلال".

محمد الغامدي أردف: "هناك فترات هيمنة نصراوية وفترات هيمنة هلالية، والتاريخ أكثر من 50 سنة جاءت فترة عقد كامل النصر مهيمن على كل شيء، وعقد آخر هيمن الهلال".

وتابع: "النصر يسبب قلق وفوبيا لا يمكن تصورها للهلاليين، إذا جاء الشيخ عبد الرحمن الجماز وقال أن النصر فاز الأكثر بالألقاب وهذا غير صحيح، لأن الهلال هو المتفوق الآن".

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واستكمل حديثه قائلًا: "لو من عام 2000 وما قبلها كان النصر أكثر فوزًا بالبطولات من الهلال، ووصلت إلى أكثر من 14 مرة فوز، هذا يعني أن الهلال ليس منافسًا للنصر؟".

واختتم الغامدي تصريحاته قائلًا: "من الفترة بعد 2005 حتى 2013 هي الفترة التي قام الهلال في التفوق على النصر في عدد مرات الفوز، ولكن قبلها كان النصر مسيطرًا على عدد مرات الفوز".

محمد الغامدي: النصر مصدر قلق و"فوبيا" لهلاليين .

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/Py2PaxJbI9 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 8, 2021