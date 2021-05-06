العالمي حقق الفوز أول أمس أمام الفيصلي برباعية

وجه هاشم سرور؛ لاعب النصر السعودي الأسبق، نصيحة إلى إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، مطالبًا إياها بفرض الانضباط على اللاعبين، كي يتمتع الجمهور بالأداء.

العالمي حقق أول أمس الأربعاء، الفوز أمام العنابي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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سجل أهداف النصر سامي النجعي، بيتروس ماتيوس ونور الدين أمرابط "هدفين"، بينما أحرز للفيصلي كل من جيليرمي أوجوستو ورافائيل سيلفا.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو دخل لاعبين النصر بلياقة 100% كل مباراة لاستمتع عشاق كورة القدم في المملكة وخارجها بكورة قدم برازيليه !!".

وأضاف: "في كل مباراة دائماً انصح الإداراة في النصر من يريد ان يكسب حب الجماهير عليه بفرض التمارين المكثفة وفرض الانضباط على اللاعبين !!".

لو دخل لاعبين النصر بلياقة

١٠٠٪ كل مباراة لاستمتع

عشاق كورة القدم في المملكة

وخارجها بكورة قدم برازيليه !!



في كل مباراة دائماً انصح الإداراة في النصر

من يريد ان يكسب حب الجماهير



عليه بفرض التمارين المكثفة وفرض

الانضباط على اللاعبين !! — هاشم سرور (@Hashem_S6) May 6, 2021

يذكر أن النصر يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 33 نقطة في المركز الـ12.

وعاد العالمي مؤخرًا من المشاركة في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ تأهل لدور الـ16، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.