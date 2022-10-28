"النصر كان يعلم أنه سيخسر قضية جوليانو"

النصر مطالب بتسديد مستحقات النجم البرازيلي

أشار الناقد الرياضي خالد أبو غانم إلى أن إدارة النصر كانت تعلم يقينًا أنها ستخسر قضيتها ضد لاعب الفريق السابق جوليانو دي باولا.

اللاعب البرازيلي كان قد فسخ عقده مع النادي السعودي من جانب واحد لتأخر حصوله على مستحقاته المالية، وقد تقدم بشكوى مطالبًا بالحصول على بقية مستحقاته في عقده كاملة، وحصل بالفعل على حُكم من غرفة فض المنازعات في فيفا يُلزم النصر على منحه قيمة رواتب العام الأخير له في النصر كاملة.

فيفا أرسل خطابًا للنصر يوم أمس يُلزمه بتسديد 22 مليون ريال سعودي لجوليانو وإلا سيُوقف عن القيد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والتي يأمل النادي خلالها أن يدعم صفوفه بمهاجم أجنبي.

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أبو غانم أكد خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أن الإدارة النصراوية تعمل جيدًا على تجهيز المبلغ المطلوب لتسديدة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، خاصة أنها كانت تعلم بخسارتها للقضية منذ فترة.

وأضاف "ما أعلمه أن النصر ليس عليه أي مبالغ مستحقة حاليًا إلا تلك الخاصة بجوليانو، قضيتي فيتوريا وأبو جبل لم تُحسما نهائيًا بعد".

أتم "إدارة النادي تعمل منذ فترة على تجهيز هذا المبلغ، 22 مليون ريال، لتسديده مباشرة قبل يناير القادم، وذلك لأنهم كانوا يعلمون أن النادي سيخسر القضية".

يُشار إلى أن الدوري السعودي متوقف حاليًا بسبب مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ومن المتوقع أن يُستأنف في منتصف ديسمبر القادم.

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