"النصر كان تاسع الدوري وأحرج الهلال، لا تُخدعوا بتواجد بوهانج سابعًا"

حذر الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال لاعبي الهلال وجمهوره من الانخداع بتواجد بوهانج ستيلرز في المركز السابع من الدوري الكوري الجنوبي، مؤكدًا على قوة الفريق وامتلاكه لنقاط قوة تجعله قادرًا على إزعاج الفريق السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال سيستضيف بوهانج يوم الثلاثاء القادم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدف تحقيق الفوز والتتويج باللقب الرابع في دوري أبطال آسيا والتأهل من جديد لكأس العالم للأندية، لكن الزلال أكد أن المهمة لن تكون سهلة.

ماذا قال عبد العزيز الزلال عن نهائي دوري أبطال آسيا؟

الناقد الرياضي وخلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أكد أن بوهانج فريق جيد جدًا ولديه ميزة مهمة هي حضوره في المباريات النهائية لدوري الأبطال، إذ لعب 3 نهائيات فاز بها جميعًا.

وأضاف "المباراة باعتقادي ستكون صعبة مثل كل المباريات النهائية، كل فريق لديه 3 ألقاب في دوري الأبطال وتلك المواجهة هي لفض الاشتباك بينهما، بوهانج فريق صعب ويعرف تمامًا من أين تؤكل الكتف، والدليل فوزه على أولسان وتأهله للنهائي".

أضاف "علينا الانتباه لنقطة مهمة، وهي أن بوهانج لعب نهائي دوري الأبطال 3 مرات وفاز بها جميعًا، وتلك النقطة مصدر قلق كبير، الفريق يلعب كرة قدم جماعية ويعتمد على الهجمات المرتدة ولديه نقاط قوته، تحقيقه للقب 3 مرات ليس محض الصدفة".

تابع "الهلال أيضًا أثبت كفاءته في آسيا خلال السنوات الماضية، إذ سيخوض الثلاثاء القادم النهائي الرابع له في آخر 7 سنوات وهذا أيضًا لم يحدث بالصدفة، والهلال حقق ذلك الإنجاز بجهده لا بأي عوامل أخرى.

وأتم "البعض يرى أن تواجد بوهانج سابعًا في الدوري الكوري الجنوبي دليل على أن المباراة ستكون سهلة، هذا خاطئ تمامًا .. النصر وهو تاسع الدوري سبق أن أحرج الهلال، الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز رغم أنه كان يلعب منقوصًا، الحديث لا يجب أن يكون على الترتيب في الدوري بل الرغبة والطموح والإصرار ونوعية اللاعبين داخل الملعب، وبوهانج لديه كل ذلك".

ماذا فعل الهلال في المباريات النهائية السابقة من دوري أبطال آسيا؟

لعب الهلال 7 نهائيات سابقة في دوري أبطال آسيا، سواء بالمسمى القديم أو الحديث.

فاز الهلال في 3 مباريات فقط، أعوام 1991، 2000 و2019، وخسر 4 مباريات أعوام 1986، 1987، 2015 و2017.

الفريق السعودي لم يلعب المباراة النهائية عام 1987 وقرر الاتحاد الآسيوي اعتباره خاسرًا اللقاء، وانسحب الهلال من النهائي لتواجد جُل لاعبيه الأساسيين مع المنتخب السعودي.

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