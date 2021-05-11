فيديو | موقف مضحك .. ماذا فعل فيتوريا مع آل منصور عندما حاول التدخل في عمله؟
كشف حمد آل منصور؛ لاعب النصر السعودي السابق واتحاد جدة الحالي، عن موقف مثير جمعه بالبرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، عندما تدخل في عمله الفني خلال إحدى المباريات بموسم 2018-2019.
العالمي توج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019، فيما سُمي باللقب الاستثنائي، إذ حسمه في الجولة الأخيرة بعد صراع شرس مع الهلال.
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وقال آل منصور، خلال فيديو ظهر به عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "في إحدى المباريات أصيب عبد العزيز جبرين ولم يعد قادرًا على اللعب، وقتها كنت أرى أن خروجه ضرورة ولا بد أن يدفع فيتوريا بلاعب نشيط كي لا نخسر المباراة، وقتها كنت جالسًا على مقاعد البدلاء بجوار عمر هوساوي ووليد عبد الله، نحن الثلاثي المرح، طالبتهم بإخطار المدرب كونهم كبار بالفريق، لكنهم قالوا لي فلتفعل أنت".
وأضاف: "فيتوريا كان يقف بالمنطقة الفنية على الخط، فجئت من خلفه وقلت له (لا بد أن تخرج جبرين، لأنه لم يعد قادرًا على اللعب)، لكنه نظر لي بنرفزة وبعصبية قال (اذهب)، فعدت لمقاعد البدلاء لأجد هوساوي ووليد يضحكان بشدة عليّ".
يذكر أن آل منصور تمت إعارته من النصر إلى الاتحاد في بداية من الموسم الجاري وحتى نهايته، وشارك مع العالمي حتى الآن في تسع مباريات، وصنع هدف وحيد.