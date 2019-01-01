خطوة واحدة تفصل النصر عن تجديد عقد فيتوريا حتى 2022

هل يتفق النصر وفيتوريا على تجديد التعاقد إلى 2022؟

أصبحت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، على خطوة واحدة فقط، من تجديد عقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، لمدة موسمين قادمين.

النصر تعاقد مع فيتوريا في يناير 2019، بعدما تمت إقالة المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن هناك نقطة خلاف واحدة فقط في العقد، تتجسد في البند الخاص بالقيمة المالية للشرط الجزائي، حال رغبة أحد الطرفين فسخ العقد.

إدارة النصر والمدرب البرتغالي، اتفقا بالفعل على كافة بنود العقد، ويتبقى فقط الاتفاق على بند الشرط الجزائي، الذي شهد خلافًا بين الطرفين.

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وتسعى إدارة النصر إلى اقتصار بند الشرط الجزائي، على تسليم 3 رواتب فقط، لضمان حقوق النادي من الناحيتين القانونية والمادية، وذلك إذا رغبت في إقالة فيتوريا من منصبه.

فيتوريا يتمسك هو الآخر بالحصول على قيمة فسخ العقد بالكامل، حال تمت إقالته من منصبه، حيث هناك مفاوضات للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

ونجح فيتوريا لتحقيق نتائج طيبة مع النصر، حيث قاده للتتويج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان الموسم الماضي، بالإضافة للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.