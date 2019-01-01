فيتوريا: حمد الله جاهز للسد ولا نعول على نتيجة الذهاب

مدرب النصر رافضًا اللعب على التعادل الذي يضمن لفريقه التأهل ويصر على الفوز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، أن فريقه هدفه الأول الفوز أمام السد القطري، مشددًا على أن لقاء الذهاب انتهى بالنسبة له.

العالمي يحل ضيفًا غدًا الإثنين على الزعيم القطري في تمام الساعة السابعة إلا الربع، على استاد جاسم بن حمد، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت كتيبة البرتغالي قد حققت الفوز في لقاء الذهاب بالسعودية، بثنائية مقابل هدف وحيد.

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وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا مباراة قوية غدًا أمام خصم جيد، ونحن حضرنا هنا من أجل تسجيل الأهداف دون النظر لفوزنا في لقاء الذهاب، هدفنا دائمًا الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف الممكنة".

وأضاف: "مباراة الذهاب كانت جميلة والفوز بها كان مهمًا، لكنها انتهت بالنسبة لنا تمامًا، ولا نعول على نتيجتها، عيننا على الفوز فقط وليس التعادل رغم أنه يضمن لنا التأهل أيضًا، فنحن لدينا طموح جديد واستعداد كامل للفوز".

وبسؤاله عن مدى جاهزية المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ هداف الفريق، للمشاركة بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا: "حمد الله جاهز تمامًا للعب وليس لديه أي مشكلة".

يذكر أن بعثة النصر وصلت صباح اليوم الإثنين، إلى قطر مدعومة بنجميها المغربيين عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط.