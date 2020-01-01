خاص | النصر وفيتوريا يصلان إلى طريق مسدود

المدرب البرتغالي اختلف في وجهات النظر مع مجلس السويكت

يبدو أن الطريق وصل لنهايته بين البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، وبين مجلس إدارة النادي برسائة صفوان السويكت، على إثر اختلاف في وجهات النظر.

المدرب البرتغالي يقود العالمي منذ يناير 2019، ومن المنتظر أن ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وخلال هذه الفترة، خاض النصر 58 مباراة، فاز في 40 منها، وتعادل في تسع، وخسر تسعة لقاءات أخرى، ونجح في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018-2019.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن رحيل فيتوريا عن العالمي اقترب، إذ وصلت المفاوضات بينه وبين الإدارة حول تجديد عقده إلى طريق مسدود.

وأوضحت مصادرنا أن المدرب البرتغالي يريد الحصول على نفس المزايا المادية في عقده الحالي، وهو ما رفضته إدارة السويكت، نظرًا للتراجع الاقتصادي في كافة الأندية بعد انتشار جائحة كورونا.

اتحاد الكرة السعودي كان قد أخبر كافة الأندية بخفض رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية بنسبة 50%، بعدما تأثرت بتوقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، لظهور آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين العودة لاستئناف المباريات في 20 أغسطس المقبل كموعد مبدئي، على أن يتم دراسة الوضع حتى هذا التاريخ.