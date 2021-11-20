"النصر فرط في نجومه وتورط في الثلاثي الجديد"

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن نادي النصر تورط في لاعبيه الجدد، وذلك بعدما فرط في أكثر من لاعب مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

النصر قام بإبرام تعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، واستغنى عن عدد من لاعبيه الأجانب، أبرزهم المغربي نور الدين أمرابط، والبرازيلي بيتروس ماتيوس، ومواطنه مايكون بيريرا، بجانب الأسترالي براد جونز.

ونشر الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتحدث فيها عن وضعية النصر حاليًا، مؤكدًا على أن العالمي فرط في نجوم وتورط في لاعبين جدد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بصراحة النصر فرط ببتروس وأمرابط ومايكون، وتورط في أبو بكر وأنسيلمو وفونيس موري".

النصر تعادل مع الرائد مساء السبت، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين لكل فريق، ليواصل سلسل نتائجه غير الجيدة.

#هات_إذنك

بصراحة #النصر فرط

ببتروس و أمرابط و مايكون

و تورط ،،،،،

بأبو بكر،،،،، و أنسلمو ،،،، فونيس موري — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 20, 2021

ولم ينجح النصر في تحقيق أي انتصار منذ الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا على يد الهلال في نصف النهائي، حيث تعادل في مواجهتين، وخسر مباراتين.

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ويمر النصر حاليًا بمرحلة غير مستقرة بالمرة، بعد أن تم تغيير الجهاز الفني للفريق مرتين، بإقالة البرازيلي مانو مينيزيس، وأيضًا البرتغالي بيدرو إيمانويل.