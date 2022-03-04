"النصر غريم الهلال الجغرافي وليس منافسًا له!"

يرى الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، أن فريق نادي النصر ليس منافسًا لنادي الهلال، ولكنه مجرد غريم جغرافي، لتواجدهما في مدينة واحدة وهي الرياض.

الهلال حقق الفوز على النصر بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الجماز قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "النصر افتقد في هذه المباريات الحاسمة والحساسة، للتعامل الفني والإداري، وحظوظه كانت ستكون موجودة حالة تحقيقه الفوز على الهلال في الديربي الأخير".

واستطرد قائلًا: "ما شاهدناه يوحي بأن النصر لم يُعالج إداريًا أو فنيًا، بارتكاب وتكرار نفس الأخطاء كجهاز فني، في مواجهتين مع نفس الفريق الفارق بينهما 10 أيام".

الإعلامي الرياضي واصل: "النصر فشل في مواجهة الكأس، واليوم فشل زريع جدًا في الدوري، وخلال مواجهتين متتاليتين مع من تدعي بأنه منافس".

🗣 عبدالرحمن الجماز: النصر غريم جغرافي وليس منافس للهلال

الحصاد الرياضي ...@Aljamaz8910 pic.twitter.com/IXaU7XJEiY — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 4, 2022

عبد الرحمن الجماز اختتم حديثه قائلًا: " أرى أن النصر غريم جغرافي وليس منافسًا، ومع ذلك لم تستطع مجاراة الهلال حتى في مسألة الاستحواذ".

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يذكر أن الهلال حقق الفوز على النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين منذ أيام قليلة بهدفين دون رد، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.