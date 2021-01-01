النصر عن ارتباطه بموقف الهلال في الآسيوية: "تأليف الجهلة أمر مضحك"

النصر يعلق على موقفه في بطولة دوري أبطال آسيا

علق عبد الله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، على خوض مباراة فريقه أمام تراكتور الإيراني ببطولة دوري أبطال آسيا على أرض محايدة، وموقف نادي الهلال من مواجهته الآسيوية.

وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية، حول إقامة مباراة النصر أمام تركتور الإيراني على مباراة محايدة، وهو نفس الحال بالنسبة لنادي الهلال الذي سيواجه استقلال طهران الإيراني، بدور الـ16 بالبطولة القارية، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولو وجماهير النصر.

عبد الله بن زنان كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلق فيها على الموقف، ليدافع عن حقوق ناديه في إقامة مباراة النصر أمام تركتور في العاصمة السعودية الرياض وليس في أرض محايدة.

وجاء نص تغريدة بن زنان كالآتي: "النصر من حقوقه المكتسبة يلعب دور الـ16 على أرضه، وإذا الهلال لا يريد الذهاب لإيران، فلينتظر موافقة الاتحاد الآسيوي والفريق الإيراني للعب مباراته على أرض محايدة".

المتحدث الرسمي للنصر اختتم تغريدته برسالة قوية جاء فيها: "النصر ليس له علاقة بهذا الموضوع بتاتًا، التأليف من بعض الجهلة لا يتعدى كونه أمر مضحك لا أكثر".

النصر تأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، متصدرًا للمجموعة الرابعة، بينما صعد الهلال إلى نفس الدور محتلًا وصافة المجموعة الأولى خلف استقلال دوشنبه الطاجيكي.

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ويتمسك نادي النصر بإقامة مباراته أمام تركتور الإيراني على أرضه في السعودية، بينما يريد الهلال خوض مباراته أمام الاستقلال الإيراني على أرض محايدة.