رسميًا - النصر يعلن التوقيع مع عبد الفتاح آدم 5 سنوات

عبد الفتاح آدم نصراوي 5 مواسم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي النصر السعودي، توقيع صفوان السويكت، رئيس النادي، على عقود انضمام عبد الفتاح آدم، مهاجم التعاون، لصفوف العالمي.

وكان النصر قد أعلن منذ أيام، توصله لاتفاق مع نادي التعاون، بخصوص انضمام عبد الفتاح آدم لصفوف العالمي بداية من الموسم المقبل.

الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر صور لتوقيع عبد الفتاح آدم على عقود انضمامه لصفوف العالمي.

وقع مساء اليوم رئيس مجلس إدارة نادي #النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت ⁦@AlsuwaiketS عقداً رسمياً مع مهاجم نادي التعاون الكابتن عبدالفتاح آدم بعقد يمتد لخمس سنوات

متمنين له التوفيق مع #العالمي بإذن الله .#عبدالفتاح_ادم_نصراوي pic.twitter.com/JpqYOKY5jF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 21, 2019

وجاء نص تغريدة النصر كالآتي:

"وقع مساء اليوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، عقدًا رسميًا مع مهاجم نادي التعاون الكابتن عبدالفتاح آدم، بعقد يمتد لخمس سنوات

متمنين له التوفيق مع العالمي بإذن الله".

وقدم عبد الفتاح آدم مستويات رائعة مع التعاون الموسم الماضي، حيث تمكن من قيادة فريقه للتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال المركز الرابع.