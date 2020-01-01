هل جدد العنزي شكواه؟ .. متحدث النصر يوضح

سعود الصرامي يجيب .. هل يُمنع النصر من القيد لفترتين؟

أوضح سعود الصرامي؛ متحدث نادي النصر السعودي، حقيقة ما تردد عن تقديم حارس مرمى الفريق السابق عبد الله العنزي، شكوى رسمية ضد العالمي أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم.

صحيفة "الجزيرة" السعودي ادعت أمس الثلاثاء، أن العنزي طالب بتوقيع عقوبة رياضية على النادي العاصمي، على إثر فسخ عقده من طرف واحد، دون سبب واضح. (طالع التفاصيل)

وكتب متحدث العالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكابتن الخلوق الابن عبد الله العنزي استلم مبلغ 14600000 ريالًا، وانتهت علاقته بنادي النصر، محاولة المتعصبين تمرير معلومات غير ذلك الهدف منها تشويه سمعة النصر، وهي محاولات لن يكتب لها النجاح بحول الله".

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وأضاف: "كل الدعوات للنصر بالتوفيق وللكابتن عبد الله بالنجاح في مشواره المقبل".

•الكابتن الخلوق الأبن #عبدالله_العنزي

أستلم مبلغ14,600,000 ريالاً و أنتهت علاقته بنادي #النصر

•محاولة 'المتعصبين'تمرير معلومات غير ذلك الهدف منها تشويه سمعة النصر وهي محاولات لن يكتب لها النجاح بحول الله

•كل الدعوات للنصر بالتوفيق و للكابتن عبدالله بالنجاح في مشواره المقبل pic.twitter.com/JKtucxl2jx — سعود الصرامي (@L9arami) July 22, 2020

يذكر أن مجلس إدارة النصر الحالي برئاسة صفوان السويكت أراد فسخ عقد العنزي الذي يرتدي قميص العالمي منذ عشر سنوات، إلا أن الحارس تمسك بالحصول على كافة مستحقاته ورفض الحلول الودية، ليتم فسخ عقده من طرف واحد.

صاحب الـ28 عامًا انضم للنصر في صيف عام 2009، لكنه طوال هذه السنوات لم يشارك سوى في 133 مباراة، استقبل خلالها 162 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 36 مباراة.

وكانت آخر مباراة شارك بها العنزي مع العالمي في يناير 2018 أمام النهضة في دور الـ16 بكأس الملك، وفاز بها رفاقه بهدف وحيد.