وكيل عبد الفتاح آدم: اخجلوا من أكاذيبكم

اللاعب شارك في مواجهة التعاون وسجل أولى أهدافه مع النصر

أكد هشام العريني؛ وكيل عبد الفتاح آدم؛ لاعب النصر السعودي، أن اللاعب يخوض تدريبات إضافية خارج النادي، بحثًا عن العودة بقوة وتمثيل إضافة للعالمي، مطالبًا من رددوا الشائعات حوله بالخجل.

اللاعب الذي انضم لصفوف العالمي في الميركاتو الصيفي الماضي، شارك للمرة الثانية مع الفريق في مواجهة التعاون، التي أقيمت في 13 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح آدم في تسجيل أولى أهدافه بقميص الفريق العاصمي في مرمى السكري، حيث فاز فريقه بثنائية مقابل هدف وحيد.

وقال وكيله، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "مشاركة آدم أمام التعاون قانونية 100% ولا غبار عليها، ورد بها على الأكاذيب التي قيلت عنه منذ بداية الموسم بأنه لم يستلم مقدم عقده أو لم يقيد في كشوف النصر ولن يلعب إلا في الفترة الشتوية، الآن على من تبنى تلك الشائعات والأكاذيب أن يخجل من نفسه".

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وأضاف: "اللاعب يعمل بشكل جدي يوميًا وبتمارين احترافية داخل النادي وخارجه حتى عندما يحصل اللاعبون على إجازة، حرصًا من على أن يكون إضافة قوية للفريق، وسيشكل ثنائية مع عبد الرزاق حمد الله وفراس البريكان".

يذكر أن النصر يستعد حاليًا لمواجهة العدالة في 19 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

ويتصدر العالمي جدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، وثلاث عن الهلال، الذي يحتل المركز الثالث، لكنه خاض تسع مباريات فقط.