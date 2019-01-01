الصفقة المنحوسة - تجدد إصابة عبد الفتاح آدم

مهاجم العالمي لم يمثله حتى الآن في أي مباراة رسمية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ترفض الإصابات أن تترك عبد التفاح آدم؛ مهاجم النصر السعودي الجديد، منذ اليوم الأول له داخل جدران العالمي بعدما خطفه بعد صراع كبير مع الاتحاد.

صاحب الـ24 عامًا ارتدى قميص العالمي في يوليو الماضي قادمًا من التعاون السعودي، في صفقة كلفت خزينة النادي العاصمي 20 مليون ريال.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" فإن إصابة آدم تجددت خلال المران الذي سبق مواجهة الأهلي الأخيرة، التي أقيمت في 27 من الشهر الجاري، حيث شعر بآلام في العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي يعاني منها منذ 20 من أغسطس الماضي.

النصر: مشكلاتنا قدرية ولا خلاف مع عبد الفتاح آدم

وأشارت الصحيفة أن الجهاز الطبي للنصر طمأن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن الإصابة بسيطة ولا تقارن بالإصابة السابقة.

مهاجم العالمي لم يشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية مع الفريق، حيث عانى منذ قدومه من شد في العضلة الخلفية، تعرض له بتدريبات منتخب السعودية في أوائل أغسطس الماضي.

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة الفيصلي في الخامس من أكتوبر المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل العالمي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل اثنين آخرين وهزيمة وحيدة.