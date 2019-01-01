إسدال الستار على قضية حمد الله وموظفة المطار

أزمة تفجرت فجر الخميس وقتما كان مهاجم النصر متوجهًا إلى أمريكا

انتهت أزمة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، مع موظفة مطار الملك خالد الدولي، بعد أن تنازل كل منهما عن محضره.

الأزمة بدأت فجر الخميس الماضي، حيث كان المهاجم المغربي متوجهًا إلى أمريكا لقضاء عطلته، لكن تصرف موظفة المطار بجعل زوجته الحامل تمر بجهاز التفتيش الآلي، في انفعال اللاعب، حيث أنه قد تتسبب آشعته الضارة في تأثير سلبي على الجنين.

واتهمت الموظفة والتي تحمل رتبة رقيب، حمد الله بتوجيه ألفاظ بذيئة لها وتجاوزه حدود الأدب في الحديث.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن حمد الله أبلغ محامي النصر اليوم الإثنين، بتنازله عن القضية، وبالفعل حضر المحامي إلى النيابة العامة وصدّق على التنازل.

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وأوضحت الصحيفة أن الموظفة أيضًا تنازلت، ليتم إغلاق القضية من قبل النيابة العامة، بعد تنازل الطرفين.

وقال هداف العالمي، في تصريحاته للصحيفة: "سامحتها ابتغاءً لوجه الله".

يذكر حمد الله حصل على فترة راحة، استغلالًا لفترة التوقف الدولي الحالية، حيث أنه لم تم استبعاده من قائمة معسكر منتخب بلاده.

ومن المنتظر أن يستأنف النصر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة الوحدة في 24 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة العاشرة.

ويقتسم العالمي صدارة جدول ترتيب الدوري مع الهلال برصيد 20 نقطة، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.