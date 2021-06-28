ثنائي النصر كان موسمه مليئًا ببعض الأمور السلبية

وجه الإعلامي الرياضي محمد الدويش، رسالة مهمة لثنائي نادي النصر السعودي؛ المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي بيتروس ماتيوس، بشأن الموسم المقبل، مطالبًا إياهم بالجدية والتخلي عن الأنانية.

لاعبو العالمي يخوضون حاليًا فترة راحة سلبية، بدأت منذ نهاية مايو الماضي، بعد انتهاء الموسم، على أن تعود التدريبات الجماعية في أوائل يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا | فيديو | بعد استفزازهما للهلال .. تاليسكا وبيتروس في تحدٍ خاص جديد

وأنهى النصر الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا للمركز السادس في جدول الترتيب، ليغيب عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا إلا إذا حقق لقب النسخة الجارية، التي وصل بها لدور الـ16.

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مدح حمد الله وبيتروس والدفاع عنهما لا يتناقض مع مطالبتهما بالجدية والتفرغ لخدمة الفريق دون الانشغال بالحكم والخصم، في الموسم القادم لا مجال للأنا والخروج عن النص والبطاقات والعقوبات المجانية !".

مدح #حمدالله و #بيتروس والدفاع عنهما لا يتناقض مع مطالبتهما بالجدية والتفرغ لخدمة الفريق دون الانشغال بالحكم والخصم

في الموسم القادم لامجال للأنا والخروج عن النص والبطاقات والعقوبات المجانية ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 28, 2021

الموسم الماضي كان استثنائيًا بصورة سلبية بالنسبة للمهاجم المغربي، الذي سيطر على لقب هداف الدوري لموسمين متتاليين، لكنه خسر اللقب في 2020-21، بجانب دخوله في عديد المشكلات داخل الملعب وخارجه، تسببت في تراجع مستواه الفني بشكل كبير.

مشكلات حمد الله وقعت مع زملائه في أرض الملعب، فعلى سبيل المثال اعتدائه على زميله سلطان الغنام في إحدى المباريات، وأيضًا اعترض على استبداله بطريقة غير احترافية في مباراة أخرى بدوري أبطال آسيا وغيرها من المواقف.

أما لاعب الوسط البرازيلي فتميز موسمه باستفزاز الخصوم، إذ أجاد هذا الدور بشكل جيد، ودخل في مشكلات عديدة مع لاعبي الخصوم والحكام وكذلك إداريي المنافسين، فكانت مشكلته الشهيرة مع سعود كريري؛ مدير الكرة بالهلال، على سبيل المثال لا الحصر.