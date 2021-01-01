"النصر أخطر دون حمد الله"

المهاجم المغربي يغيب عن الملاعب للإصابة

يرى عبيد الدوسري؛ لاعب الأهلي والوحدة السعوديين الأسبق، أن الألماني ألين هوفارت؛ المدير الفني للنصر السعودي، نجح في تحرير العالمي من الاعتماد على المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، محذرًا فرسان مكة من خطورته في الفترة الحالية.

العالمي يستضيف الفرسان، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال الدوسري، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "النصر نجح في تجاوز الاعتماد على حمد الله، بعدما اعتمد مدربه على أسلوب اللعب الجماعي، وعدم تركيز اللاعبين على التمرير لمهاجم بعينه، فأصبح النصر أخطر دون حمد الله".

وأضاف: "على الوحدة ألا يلعب مباراة مفتوحة أمام النصر، الفريقان قدما مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة، وكلاهما يسعى لعدم العودة للخسائر من جديد، وأتمنى أن يعود الوحدة بنقاط المباراة".

النصر يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الوحدة بالمركز السابع بـ20 نقطة.

ويتواجد حمد الله حاليًا في بلاده، لمتابعة علاجه من العضلة الضامة تحت إشراف طبيبه الخاص، على أن يعود خلال اليومين المقبلين إلى الرياض.

المغربي لم يشارك في دوري الموسم الجاري سوى في خمس مباريات فقط، إذ داهمته الإصابة للمرة الثانية، وسجل هدف وحيد من ضربة جزاء، وصنع آخر، فيما أهدر ثلاث ضربات جزاء متتالية.