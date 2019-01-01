فيديو - عبد الرزاق حمد الله يعلن جاهزيته للقاء الشباب

اللاعب كان قد أصيب خلال مواجهة ضمك بالتواء في مفصل القدم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طمأن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم وهداف النصر السعودي، جماهير العالمي بشأن إمكانية لحاقه بلقاء الديربي أمام الشباب، المقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة.

المباراة من المقرر أن تقام على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وظهر أحد جمهور الشمس، عبر تطبيق "سناب" شات" رفقة المغربي، مشيدًا به، ومرددًا مقولة الجماهير الشهيرة: "على إيش نخاف وعندنا حمد الله".

وتوجه المشجع لهداف العالمي بسؤاله عن مدى جاهزيته لمباراة الشباب، ليرد اللاعب: "جاهز إن شاء الله".

حمد الله كان قد عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للنصر منذ ثلاثة أيام، بعدما تماثل للشفاء، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأصيب المهاجم خلال لقاء ضمك في الجولة الثانية من الدوري المحلي، بالتواء في مفصل القدم، غاب على إثره عن لقاء السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

يذكر أن النصر بدأ موسمه في الدوري المحلي بالفوز أمام ضمك بثنائية نظيفة، ثم فاز أمام الفتح بهدف وحيد، أما الليوث فبدأوا بهزيمة الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم تعادلوا أمام الفيصلي سلبيًا دون أهداف

