حمد الله يخرج عن صمته: لا يوجد لاعب تعرض لما تعرضت له

مهاجم النصر سجل أربعة أهداف خلال ست مباريات بدوري الأبطال

علق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، على الفترة الماضية الصعبة التي عاشها، مؤكدًا أنه لو كان لاعبًا آخر لما استعاد 10% من مستواه.

العالمي كان قد خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، أمس الخميس، بعدما تغلب على السد القطري بثنائية مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويتجمد رصيد زعيم قطر عند عشر نقاط.

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سجل ثنائية النصر في اللقاء عبد الرزاق حمد الله وعبد الإله العمري في الدقيقتين 33 و74، فيما جاء هدف السد بالدقيقة 83 من ضربة جزاء، سددها سانتي كازورلا.

ماذا قال حمد الله عن فترته الصعبة؟

وقال حمد الله، خلال تصريحاته عقب المباراة: "كان لقاءً صعبًا، فقد كانت أمام فريق كان مرشحًا للتأهل للنهائي وحصد اللقب، لكن زملائي نجحوا في عبورها، وسنكون أفضل في المستقبل".

وأضاف: "الظروف التي مررت بها خلال الفترة الماضية لا يوجد لاعب مر بها ويمكنه أن يقدم 10% مما أقدمه حاليًا، تعرض لأربع إصابات عضلية، جميعها تحتاج إلى وقت طويل للعودة".

المهاجم المغربي تابع: "أنا هداف وأعرف طريق المرمى جيدًا، وسأحرز مزيدًا من الأهداف خلال المباريات المقبلة، والأهم بالتأكيد ألا يدخل مرمانا أهدافًا، وليس من سيسجل لنا".

حمد الله ينتقد التحكيم الآسيوي:

واختتم حمد الله تصريحاته معلقًا على أداء الحكام في البطولة: "مع احترامي لكافة الحكام، لكن مستواهم ضعيفًا، وأغلب المباريات أكبر من حجمهم".

حمد الله شارك في الست مباريات بدور المجموعات، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع هدف وحيد.