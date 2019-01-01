قانونيًا - يجب على إدارة النصر معاقبة عبد الرزاق حمد الله

المغربي خالف القوانين بتصرفه تجاه موقف المركز الإعلامي للنادي

تسبب المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، في حالة جدل كبيرة بين جمهور العالمي خلال الساعات الماضية بعدما خرج مكذبًا المركز الإعلامي للنادي العاصمي.

المركز الإعلامي أعلن أمس الإثنين، غياب المغربي عن المران المسائي، إثر تعرض والدته لوعكة صحية، حالت دون مشاركته لزملائه.

مهاجم العالمي كذّب المركز الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، نافيًا مرض والدته، وموضحًا أن غيابه جاء لإنهائه بعض الإجراءات الخاصة به وبإذن من البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

وأوضح الخبير القانوني أحمد الأمير أنه يتوجب على إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، معاقبة حمد الله وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

الأمير كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استنادًا إلى المادة 10 و11 من لائحة الاحتراف فإنه يجب على إدارة نادي النصر معاقبة حمد الله، وذلك لمخالفته م/3 و5-26 من اللائحة النموذجية للمخالفات، وذلك لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للتصريح عن أمور إدارية وتنظيمية دون إذن الإدارة".

هذه المواد تنص على معاقبة اللاعب المخالف تدريجيًا، حيث يبدأ الأمر بلفت نظر أو إنذار كتابي ثم خصم من الأجر الشهري نسبة 15% من الأجر الشهري لمدة لا تزيد عن شهر، وأخيرًا خصم بما لا يزيد عن 40% من الأجر الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين.

#غياب_حمدالله#عقوبة_حمدالله



- استناداً الى المادة ١٠ و ١١ من #لائحة_الاحتراف فأنه يجب على ادارة نادي #النصر معاقبة #حمدالله وذلك لمخالفته م/٣ و م/٢٦ من #اللائحة_النموذجية_للمخالفات وذلك لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للتصريح عن امور ادارية وتنظيمية دون اذن الادارة



ننتظر ! pic.twitter.com/ZxPXY4tC1o — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) December 9, 2019

يذكر أن اللاعب المغربي شارك في مران العالمي اليوم الثلاثاء، بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة التعاون في 13 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، وإن كان للزعيم مباراة مؤجلة، أما السكري فيحتل المركز الرابع بـ19 نقطة.