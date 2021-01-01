لسبب غريب .. حمد الله يغادر السعودية إلى المغرب!

المغربي يغيب عن الملاعب منذ أواخر ديسمبر الماضي

ينتظر أن يغادر المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، المملكة السعودية متجهًا إلى بلاده، في خطوة مفاجئة، تحيطها عديد علامات الاستفهام.

المغربي يغيب عن الملاعب خلال الفترة الماضية، بعدما تعرض للإصابة في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، خلال مواجهة الباطن.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن حمد الله يطير إلى المغرب الليلة، من أجل تلقي العلاج محل إصابته في العضلة الضامة، بعدما داهمته للمرة الثانية في الموسم الحالي، إذ كان قد أصيب بها خلال مواجهة برسبوليس الإيراني بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وغاب وقتها عن المباريات الأولى بالموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المغربي سيبقى في بلاده لمدة تتراوح بين عشرة إلى 15 يومًا، على أن يعود بعدها إلى الرياض، للانتظام في المران الجماعي للعالمي.

حمد الله يعاني بالموسم الجاري من تراجع كبير في أدائه، جعله محل انتقادات عديدة من الجماهير، إذ شارك في خمس مباريات بالدوري المحلي، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر، فيما أهدر ثلاث ضربات جزاء متتالية.

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة الرائد في 15 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل رفاق حمد الله المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، إذ حققوا الفوز في أربع مباريات فقط، وتعادلوا في اثنتين وخسروا ستة لقاءات أخرى.