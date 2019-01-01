مطالب بمعاقبة حمد الله واللوائح تنص على إيقافه طويلًا

المهاجم المغربي لم يتمالك أعصابه خلال لقاء الحزم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هاجمت الجماهير السعودية المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، على إثر ما بدر منه خلال لقاء الحزم أمس الجمعة.

العالمي تلقى الهزيمة بالأمس أمام الحزم بهدف وحيد، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ولقطت كاميرات الفيديو المهاجم المغربي أثناء قيامه بالبصق على أحد لاعبي الخصم، أثناء مطالبة الأخير له بالنهوض بعد سقوطه في إحدى الكرات.

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الجمهور هاجم تصرف حمد الله، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق بمعاقبته، حيث أصدروا وسم عبر موقع التواصل الاجتماعي يحمل عنوان "إيقاف حمد الله مسألة وقت".

ووفقًا للوائح والقوانين فإن المادة 48 الفقرة 4/1 تنص على إيقاف أي لاعب يبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة لمدة ست مباريات مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال.

وتسمح اللوائح للجنة الانضباط بتطبيق العقوبة على اللاعب حتى حال عدم ذكرها من قبل مسؤولي المباراة.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد رفاق المغربي عند سبع نقاط في المركز الثالث، بينما يأتي الحزم في المركز الـ13 برصيد أربع نقاط.