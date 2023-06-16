المغربي حكيم زياش يرد على عرض نادي النصر المغري

رد النجم المغربي حكيم زياش، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، على عرض النصر؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

صندوق الاستثمار السعودي فاوض زياش، خلال الأيام الماضية، مع منح الحرية له بالانتقال إلى الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي؛ إلا أن التقارير الأخيرة أكدت على أن العالمي، كان الأكثر جدية؛ لتشكيل ثنائي هجومي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "footmercato" منذ قليل، رحب النجم المغربي، بالانتقال إلى نادي النصر، واللعب مع رونالدو، في الموسم الرياضي القادم.

وكشفت الصحيفة، عن أن حكيم زياش، منفتح على مغادرة الملاعب الأوروبية؛ خاصة بعد العرض المالي الضخم، الذي تحصل عليه من دوري روشن السعودي للمحترفين.

زياش البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف تشيلسي منذ صيف 2020؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 107 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات.