النصر يسعى لتكرار تجربة كارينيو الناجحة

النادي يبحث عن مدرب جديد

مازال مجلس إدارة النصر الجديد بقيادة مسلي آل معمر يدرس الملفات الكثيرة الخاصة بأوضاع النادي وعلى رأسها تعيين مدرب جديد لفريق كرة القدم، وقد عقد المجلس أول اجتماع له يوم أمس بعد تنصيبه السبت الماضي للتعارف وتحديد بعض النقاط وجدول الأعمال للاجتماع المقبل لرسم خريطة عمل النادي خلال السنوات الأربعة القادمة.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن مجلس الإدارة أجل توزيع المناصب على أعضائه لدراسة الملفات الإدارية المنتظر توزيعها جيدًا، لاختيار الشخص المناسب لكل ملف، سواء كان أحد أعضاء المجلس أو من الخارج، وأبرزها إدارة كرة القدم واللجنة التسويقية واللجنة الاستثمارية بجانب اختيار أمين عام النادي وأمين الصندوق ومشرف الألعاب الأخرى.

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وأضافت الاقتصادية أن إدارة النصر بدأت بالفعل التواصل مع وكلاء أعمال سعوديين وأجانب للبحث عن مدرب من أمريكا الجنوبية، حيث ترغب في التعاقد مع المدرب الجديد قبل نهاية الموسم الجاري ليصل مبكرًا ويتعرف على اللاعبين وإمكانياتهم ويُحدد مستقبلهم وقائمة الفريق للموسم القادم.

وأوضحت أن إدارة النصر ترغب في تكرار تجربة المدرب الأوروجواياني دانيال كرينيو الناجحة جدًا، إذ تعاقد معه النصر في منتصف موسم 2012-2013 وقد نجح في تحقيق ثنائية الدوري السعودي وكأس ولي العهد في الموسم التالي.

يُشار إلى أن النصر يتواجد خامسًا حاليًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، ويستعد لمواجهة ضمك يوم الجمعة القادم بعدما خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد الماضي بالخسارة أمام الفيصلي.