العمري يُعزز أزمة الإصابات في النصر قبل مواجهة ضمك

النصر يستعد لمواجهة ضمك بعد الخروج من الكأس

عزز عبد الإله العمري أزمة الإصابات في نادي النصر قبل مواجهة ضمك في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

العالمي كان قد خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين بخسارته في نصف النهائي يوم الأحد الماضي أمام الفيصلي بهدف دون رد، وقد أوضح مدربه ألين هورفات أن هدفهم الآن أصبح تحسين موقعهم في جدول الترتيب والتأهل من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن العمري تعرض لإصابة في ساقه خلال المباراة، وقد خضع يوم أمس الإثنين لفحوصات طبية وأشعة بعد تعرض ساقه للتورم صباح نفس اليوم.

ولم تظهر نتيجة الفحوصات الطبية بعد، لكن فرص المدافع السعودي في اللعب أمام ضمك يوم الجمعة القادم تضاءلت كثيرًا لينضم إلى قائمة المصابين التي تضم جونزالو مارتينيز وأيمن يحيى.

النصر سيفتقد خلال اللقاء كذلك لنجم وسطه المتألق هذا الموسم "علي الحسن" للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.