فيتوريا: سببنا لأنفسنا مشكلة أمام ضمك ويزعجني السؤال عن الفرص الضائعة

مدرب النصر يعترف ببداية فريقه السيئة أمام ضمك

يرى البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، أن فريقه هو من سمح لضمك الوصول لمرماه، معترفًا ببداية العالمي السيئة للقاء.

العالمي التقى بضمك اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعاد النصر للقاء بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول بثنائية نظيفة، ليسجل رباعية في الشوط الثاني، أحرزها المغربي عبد الرزاق حمد الله "هاتريك" ويحيى الشهري، ليتأهل إلى دور الـ8. (طالع تقرير المباراة)

وقال فيتوريا، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللقاء كان صعبًا، خاصةً أن الخصم يقدم مباراة مهمة بالنسبة له، فنحن لم نقدم المستوى الجيد في الشوط الأول وسمحنا لضمك بالتسجيل، لأن المشكلة فينا نحن".

وأضاف: "لم نبدأ اللقاء بشكل جيد، كنا بطيئين ومنحنا الخصم الثقة ليتقدم علينا ويصل إلى مرمانا، فكانت النتيجة استقبالنا هدفين، لكن بين الشوطين تحدثنا ببعض الأمور الذهنية وذكرنا اللاعبين بأنه يجب علينا أن نتغير حتى نغير، وبالفعل نجحنا في تغيير مجريات المباراة لصالحنا، وبدأنا الشوط الثاني بإصرار وعزيمة أكبر، فكان فوزنا اليوم مستحق برغم أننا كنا قادرين على تسجيل أهداف أكثر".

بسؤاله عن أسباب تأخر التهديف، علق: "نحن كمدربين عادة ما ننزعج بسؤال لماذا يضيع الفريق فرص عديدة، اليوم أتيحت لنا عدة فرص واستطعنا منها تسجيل أربعة أهداف، وصناعة الفرص بحد ذاتها شيء جيد، ولا يهمنا من يسجل، المهم أن تدخل الكرة الشباك بأي طريقة كانت وبأي اسم، ما يهمنا هو الفوز فقط".

يذكر أنه حتى الآن تأهل أبها فقط إلى دور الـ8 بعدما أطاح بالتعاون بالفوز بهدف وحيد، على أن تُستكمل مباريات هذا الدور بداية من الأول من يناير المقبل.