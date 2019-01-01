دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

النصر يستهل مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى ضمك

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النصر يحقق الفوز على ضمك بهدفي جوليانو وحمد الله
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حقق فريق نادي النصر، الفوز على نظيره ضمك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سجل البرازيلي جوليانو الهدف الأول لفريق نادي النصر، بالدقيقة 24 من زمن المباراة، بعد جملة رائعة مع حمد الله وأحمد موسى، ليضعها جوليانو في المرمى برأسه.

ورفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 37، بسبب تسلل عبد الرزاق حمد الله مهاجم العالمي.

الهدف الثاني سجله عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة 45 من زمن المباراة، بعد عرضية من نور الدين أمرابط، ليضعها المهاجم المغربي برأسه في المرمى.

وللمرة الثانية، رفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، بسبب عدم احتساب خطأ لمسة يد.

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وبذلك ينجح النصر في حصد أول 3 نقاط في الصدارة قبل استكمال باقي مبارياة الجولة، بينما فشل ضمك في حصد أي نقطة.

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