النصر ضد الطائي: مباشر لحظة بلحظة

الطائي × النصر

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9' طوووووولية من دفاع الطائي ولكن أمين بخاري يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

7' الحكم يقرر استمرار اللعب بعد مطالبة بركلة جزاء للنصر

3' عررضية من الغنام إلى تاليسكا، البرازيلي يحاول لعب الكرة مقصية ولكنها بعيدة عن المرمى

1' تمريرة رائعة من أبو بكر إلى خالد الغنام ولكن دفاع الطائي ينقذ الموقف ببراعة

انطلاق المباراة

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-3-3

أمين بخاري

منصور الشمري - علي لاجامي - محمد الفتيل - سلطان الغنام

خليل العبسي - تاليسكا - عبدالله الخيبري

خالد الغنام - فيسنت أبو بكر - تاليسكا

تشكيل الطائي:

التشكيل| 4-2-3-1

مارتن لوكوف

حسن الجبيري - عبد الكريم السلطان - لوكاس ألفيس - عبد العزيز مجرشي

جوميز دينير - حامد فلاتة

نولدج موسونا -عبد الكريم القحطاني - أسامة الخلف

سافاس ماليلي

في المقابل يتواجد الطائي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط ولكنه لعب مباراة أقل من الحزم والتعاون، ويسعى للفوز من أجل الهروب من مناطق الهبوط.

يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 17 نقطة ويسعى العالمي للفوز من أجل تقليص الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى 6 نقاط فقط، لتأكيد استفاقته بعد أن فاز في الجولة الأخيرة على الأهلي بعد أن لعب قبلها أربع مباريات دون انتصار وحيد!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة النصر والطائي، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري السعودي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد.