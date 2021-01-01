عضو مجلس النصر السابق يبلغ وزارة الرياضة عن إدارة السويكت

السويكت يمر بأسوأ فتراته

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على مجلس إدارة نادي النصر السعودي الحالي برئاسة صفوان السويكت، في ظل تقديم عدد من أعضائه لاستقالاتهم خلال الأيام الماضية.

جمهور العالمي يهاجم الإدارة بين الحين والآخر في ظل تراجع الفريق، لكن الأمر تخطى الجماهير ووصل لأعضاء الشرف، إذ أعلن عبد العزيز أحمد بغلف انقلابه على المجلس. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لقناة "24 الرياضية" فإن أحد أعضاء مجلس إدارة النصر، الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخرًا، قام صباح اليوم الإثنين، بالتوجه لوزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، من أجل توضيح أسباب استقالته.

أنباء كثيرة ترددت خلال الساعات الماضية عن استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، من ضمنهم سلمان الحلافي، الذي خرج مؤكدًا الأنباء، وموضحًا أنه تقدم استقال في أواخر أكتوبر الماضي، رافضًا ذكر الأسباب، لكنه اكتفى بإرجاع الاستقالة لأسباب جوهرية.

يذكر أنه بحسب لوائح وزارة الرياضة، فإنه يحق للوزير حل مجلس الإدارة، حال نقص العدد المكون للمجلس عن النصاب القانوني له.