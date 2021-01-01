ذهبي النصر السابق ينتظر الموافقة ويكشف عن خطة خلافة السويكت

سعد آل مغني يكشف عن المبلغ الذي سيدعم به خزينة العالمي للترشح

أعلن سعد آل مغني؛ العضو الذهبي لنادي النصر السعودي السابق، أنه يعتزم الترشح في انتخابات النادي المقبلة، لكنه ينتظر فقط موافقة اللجنة العامة للانتخابات.

وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، كانت قد أعلنت قبل يومين، حل مجلس إدارة العالمي بالكامل برئاسة صفوان السويكت، وتكليف عبد الله الدخيل بتسيير أمور النادي، لحين إجراء انتخابات جديدة.

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ويأتي قرار حل مجلس السويكت، في ظل ثبوت بعض المخالفات الإدارية والمالية على النادي، خاصةً مع تراكم ديونه.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استنى رد اللجنه العامه للانتخابات، هل استطيع ارشح نفسي لرئاسة مجلس إداره النادي، بحكم هناك مشكله لازالت عالقه، وعلى وشك اكسب القضيه".

وأضاف: "الخطه ادعم خزينة النادي بمبلغ مائتان مليون ريال، انا واعضاء مجلس الاداره، وفي مقدمتهم الامير فهد بن تركي، متعود اذا أقدمت اقدم قدوم حصان".

ذهبي العالمي السابق تابع: "كأني سمعت اشاعات ان فيه اعضاء منعوني اتقدم، مع احترامي للجميع لن يستطيع أحد ان يمنع أحد، الدولة فيها نظام وقوانين".

واختتم: "لو اخذت الاوك من لجنة الانتخابات، بنقدم، وبكسب الترشح ولاني محتاج اي صوت، المبلغ الي بينحط في خزينة النادي، يكفي لاترشح، وصلت المعلومه".

استنى رد اللجنه العامه للانتخابات

هل استطيع ارشح نفسي

لرئاسة مجلس اداره النادي

بحكم هناك مشكله لازالت عالقه

وعلى وشك اكسب القضيه

الخطه

ادعم خزينة النادي بمبلغ مائتان مليون ريال

انا واعضاء مجلس الاداره

وفي مقدمتهم الامير فهد بن تركي

متعود اذا أقدمت اقدم قدوم حصان 💪 pic.twitter.com/N1CTaIR93u — سعد آل مغني (@saadalmughni) March 23, 2021

يذكر أن آل مغني كان قد تم إسقاط عضويته من النصر في الأول من نوفمبر 2019، على إثر هجومه الشديد على مجلس السويكت، مهددًا إياه بفض بعض أسرار النادي.