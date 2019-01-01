كأس الخليج | بثنائية بيليه - شباب الأهلي يهزم النصر
حقق شباب الأهلي الفوز أمام النصر بثنائية نظيفة، على ملعب استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الخليج العربي الإماراتي.
في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، تصدى أحمد شامبيه؛ حارس مرمى النصر، لتسديدة رائعة من لوفانور من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس أمسك الكرة بثبات.
وأشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر المباشر في وجه مهند خميس؛ لاعب النصر، بعد اعتدائه بالضرب دون كرة على كارتابيا؛ لاعب شباب الأهلي، في الدقيقة 25، بينما اكتفى بإنذار الأخير.
بداية مثيرة.. #مهند_خميس لاعب #النصر يتحصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد لكمة واضحة على رأس #كارتابيا لاعب #شباب_الأهلي#النصر_شباب_الأهلي#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/l59oT2Wtmd— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019
تألق شامبيه تجدد في الدقيقة 36 بعدما تصدى لتسديدة بعيدة المدى بأقدام كارتابيا، نجح في إبعادها إلى ضربة ركنية.
وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، افتتح محمد جمعة "بيليه"؛ لاعب شباب الأهلي، التهديف في اللقاء بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك يمين شامبيه.
وأضاف بيليه ثاني الأهداف في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة بأقدام ليفانور.
مباراة مثيرة نجمها الأول #محمد_جمعة “بيليه” الذي سجل هدفين لفريقه #شباب_الأهلي_دبي في مرمى صاحب الأرض #النصر— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019
شاهد الهدفين..#النصر_شباب_الأهلي#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/RA4iaN6fbT
الفوز رفع رصيد رفاق بيليه إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة الرابعة في المركز الرابع.