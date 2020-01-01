خاص | عرض رسمي من النصر لضم كوينتيرو، وتلك تفاصيله

صفقة جديدة يسعى لها النصر

لم يعد اهتمام النصر السعودي بالكولومبي خوان كوينتيرو نجم وسط ريفر بليت مجرد أخبارًا في الصحف الرياضية، بل علم جول النسخة العربية أن النادي أرسل عرضًا رسميًا للنادي الأرجنتيني.

وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي كان نشيطًا للغاية في سوق الانتقالات هذا الصيف، إذ ضم العديد من اللاعبين المحليين وعلى رأسهم عبد المجيد الصليهم وعبد الفتاح عسيري، وتعاقد كذلك مع الظهير الأيسر كيم جين سو وصانع الألعاب بيتي مارتينيز.

وتخلى النصر في المقابل عن الثنائي البرازيلي جوليانو وبيتروس، فيما مازال يحتفظ بالخماسي براد جونز ومايكون بيريرا وعبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط وأحمد موسى، ولذا سيكون مطالبًا بالتخلي عن أحدهم حال تعاقد مع أجنبي جديد.

مصادر جول الخاصة أفادت أن النصر تقدم بعرض رسمي لضم كوينتيرو مقابل 13 مليون دولار أمريكي، وأن النادي الأرجنتيني مازال يدرسه، خاصة في ظل وجود عروض أخرى للاعب أبرزها من الصين.

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