نجم النصر السابق يُطالب باستبدال بيتروس بهذا اللاعب

النصر نشيط جدًا في سوق الانتقالات

طالب هاشم سرور نجم النصر السابق إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر بالتخلي عن لاعب الوسط بيتروس حال التعاقد مع صانع ألعاب جديد، وذلك خلال حسابه الرسمي على تويتر.

النصر يتحرك بقوة ونشاط في سوق الانتقالات الصيفي، إذ تعاقد مع الثنائي أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر، بجانب عودة جلال الدين ماشاريبوف من الإعارة بعدما ضمه النادي في يناير الماضي ولم يستطع قيده بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

ماذا قال هاشم سرور عن ميركاتو النصر؟

سرور نصح إدارة النصر بالتعاقد مع قلب دفاع أجنبي، مشيرًا إلى أن ضم صانع ألعاب جديد يعني وجوب التخلي عن أحد لاعبي الوسط لضرورة التعاقد مع مدافع أسد على حد وصفه.

إذ كتب "لو تعاقد النصر مع صانع لعب في الوسط فهذا يعني رحيل أحد المتواجدين من الأجانب والسبب لابد من التعاقد مع مدافع أسد !!".

لو تعاقد النصر مع صانع لعب

في الوسط فهذا يعني رحيل احد المتواجدين من الاجانب

والسبب لابد من التعاقد

مع مدافع اسد !! — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 13, 2021

وقد طلب أحد المتفاعلين مع التغريدة من سرور طرح رؤيته لأجانب النصر في الموسم القادم، فاستبعد نجم الوسط بيتروس الذي قدم موسمًا رائعًا في الدوري السعودي 2020-2021، مطالبًا باستبداله بصانع لعب ومدافع.

إذ كتب "لو كان هناك صانع جديد سيكون أجانب النصر قلب دفاع أجنبي جديد، صانع لعب جديد، تاليسكا أبوبكر حمدالله ماشاريبوف. بيتي لا أعلم سينتظره النصر او يستبدله بلاعب لمده قصيرة، وربما يكون الكوري إن كان جاهزًا".

لو كان هناك صانع جديد

سيكون اجانب النصر

قلب دفاع اجنبي جديد

صانع لعب جديد

تاليسكا

ابوبكر

حمدالله

مشاريبوف

بيتي ولا اعلم سينتظره النصر او يستبدل بلاعب لمده قصيرة

وربما يكون الكوري ان كان جاهز — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 13, 2021

من هم أجانب النصر حاليًا؟

النصر أعلن رحيل الثنائي براد جونز ومايكون بيريرا بنهاية الموسم الماضي، وقد أصبح لديه حاليًا وبعد التعاقد مع تاليسكا وأبو بكر وانضمام ماشاريبوف 8 أجانب.

أجانب النصر هم عبد الرزاق حمدالله، بيتروس، بيتي مارتينيز، كيم جين سو، تاليسكا، أبو بكر، ماشاريبوف ونور الدين أمرابط الذي انتهى عقده لكن لم يُحسم أمره بعد ومازالت المفاوضات جارية حول تجديد العقد.

الفريق مطالب بالتخلي عن أحد هؤلاء الـ8 لأن لوائح الدوري السعودي تسمح بقيد 7 أجانب فقط في القائمة المحلية، ويُحاول النادي حاليًا التخلص من المدافع الكوري الجنوبي أو صانع الألعاب الأرجنتيني لغيابهما عن النصف الأول من الموسم القادم بسبب الإصابة.

بيتروس .. قطعة لا تُمس في وسط النصر، إلا إذا!

حديث هاشم سرور يبدو غريبًا صراحة، إذ عزز النصر منظومته الهجومية جيدًا بالثلاثي ماشاريبوف وتاليسكا وأبو بكر ولم يعد أبدًا بحاجة لصانع لعب خاصة في ظل تواجد مارتينيز وعدم فسخ عقده.

هذا بجانب أن ضم صانع لعب جديد يجب أن يكون على حساب أحد لاعبي المنظومة الهجومية، مارتينيز أو أمرابط، لأن تكديس اللاعبين في تلك المنطقة سيُثير الكثير من المشاكل في غرفة الملابس خلال الموسم القادم.

بجانب أن بيتروس أثبت مرارًا وتكرارًا أنه قطعة لا تُمس في وسط النصر، إذ يقوم بأدواره الدفاعية والهجومية على أكمل وجه ويلعب أحيانًا متقدمًا للهجوم حال قرر المدرب اللعب بتوازن دفاعي أكبر.

النجم البرازيلي لعب 26 مباراة الموسم الماضي سجل 6 أهداف وصنع 3 بجانب صناعة 16 فرصة لزملائه، وقد قطع هجمات المنافسين 24 مرة وشتت الكرة 16 مرة.

رحيل بيتروس عن النصر ل يجب أن يحدث سوى في حالة واحدة وهي التعاقد مع لاعب وسط بخواصه لكن بجودة أعلى في تأدية الأدوار الدفاعية والهجومية.

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