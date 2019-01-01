سعود آل سويلم: النصر فريق قوي لكن عقول صغيرة تقسمه

الرئيس النصر السابق يصنف النصراويين إلى فئتين

يرى سعود آل سويلم؛ الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، أن النصراويين فئتين؛ إحداهما تركض خلف مصالحها الشخصية فقط وتسبب ضررًا للنادي.

ًوطالب الرئيس السابق للعالمي هذه الفئة التي وصفها بالحقودة أن تتوقف عن إلحاق الضرر بالنادي، كونه جلب لهم منافعًا كثيرة.

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آل سويلم قال، خلال فيديو نشره الفنان السعودي زيد السويداء: "النصر فريق قوي، لديه نجوم ومدرب على مستوى عالٍ، لكن لا يخفى على أحد أن هناك أشخاص عندما يجدوا النصر مستقرًا، يحبون أن يقسموا المدرج، وإذا مر النادي في أزمة، يزودونها، من أجل مصالح شخصية".

وأضاف: "المحسوبون على النصر فئتان؛ فئة محبة للفريق وتحب فوزه، لا يهمها من رئيس النادي، أهم شيء النادي يسير في الطريق الصحيح، وهناك فئة أخرى حقودة نرجسية، تهتم بمصالح جيوبها، تعطيه يقف معك، تمنع عنه بعقله الصغير يشعر كأنه يقلب عليك".

الرئيس السابق للنادي العاصمي اختتم: "أوجه رسالة إلى هذه الفئة الحقودة، أنتم لا شيء، استحوا على وجوهكم، النصر قدم لكم الكثير، إذا كنت لا تقدرون على أن تنفعوه بشيء، لا تضرونه".

يذكر أن آل سويلم اختفى تمامًا عن الساحة منذ أن رحل عن رئاسة النصر إلا أنه ومجلس إدارته تعرضوا لانتقادات من قبل ماجد عبدالله؛ نجم العالمي السابق.