مفاجأة .. نجم الهلال الأسبق مرشح لخلافة فيتوريا بالنصر

المدرب البرتغالي تمت إقالته مساء الأمس

فجر سعد آل مغني؛ عضو الشرف السابق بنادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل حول المرشح لخلافة البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق للعالمي.

إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، كانت قد أعلنت مساء أمس الأحد، فسخ عقد فيتوريا بالتراضي بين الطرفين، قبل نهاية مدة التعاقد بموسم ونصف.

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وأوضح آل مغني أن سامي الجابر؛ نجم الهلال السعودي ورئيسه الأسبق، مرشح لتولي المسؤولية الفنية للنصر، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتقد المشرف السابق كلم الاداره يقول تبون اكلم سامي الجابر يدرب النصر الى نهاية الموسم قابل للتجديد، واعتقد فيه اجتماع اليوم بخصوص هذا الموسم للمناقشه".

وأضاف: "تبون اروح في اوبر لمسجد الراجحي واصلي ركعتين واخذ المصحف واحلف ان اسم سامي الجابر مطروح يدرب النصر".

اعتقد

المشرف السابق

كلم الاداره

يقول تبون اكلم سامي الجابر

يدرب النصر الى نهاية الموسم

قابل للتجديد

واعتقد فيه اجتماع اليوم بخصوص هذا

الموضوع للمناقشه

🎤 — سعد آل مغني (@SAADmughni) December 28, 2020

فيتوريا تمت إقالته بعدما احتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لم يحقق الفوز سوى في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر ستة لقاءات أخرى.

وبشكل عام، خاض البرتغالي 86 مباراة مع العالمي، حقق الفوز في 54 منها، وتعادل في 13، وخسر 19 مباراة أخرى.

وقاد فيتوريا النصر للتتويج بطلًا للدوري المحلي موسم 2018-2019، بعد غياب سنوات، بجانب وصوله لدور قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2020.