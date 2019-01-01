محاضرة من روي فيتوريا إلى المدربين السعوديين

لوشيسكو كان أيضًا قد حاضر المدربين السعوديين في الشهر الجاري

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن إلقاء البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، محاضرة فنية على المدربين الوطنيين في 11 من يناير المقبل.

المحاضرة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بمقر اتحاد الكرة بالعاصمة السعودية "الرياض".

وتهدف المحاضرة إلى الحديث عن العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، على أن يكون الجزء الأخير منها توجيه أسئلة للمدرب البرتغالي وفتح نقاش عام.

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الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، كان قد ألقى آخر محاضرة على المدرب السعوديين في الرابع من ديسمبر الجاري، بعد حصده له دوري أبطال آسيا مع الزعيم.

ويسعى الاتحاد السعودي لكسب مدربيه الخبرات من خلال الاستفادة من تجارب المدربين الأجانب بالدوري، مع تنظيم عدد من المحاضرات كذلك مع مدربين عالميين بالاتفاق مع معهد إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة.

يذكر أن فيتوريا قاد النصر لتحقيق لقب الدوري المحلي الموسم الماضي، بعد صراع شرس مع الهلال، حُسم في الجولة الأخيرة بتفوق العالمي بنقطة وحيدة.

وتتصدر كتيبة فيتوريا حاليًا جدول الترتيب بالموسم الحالي برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيها فريق الوحدة.