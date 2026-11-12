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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
أحمد فرهود

النصر يوافق على التخلي عن محترفه في "الشتوية".. بشرط!

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جديد البيت النصراوي..

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يبدو أن عملاق الرياض النصر، يتجه لـ"التخلي" عن أحد لاعبيه الأجانب، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

النصر يخضع لـ"الرقابة المالية المشددة"، منذ صيف عام 2026؛ وهو الأمر الذي حد من قدرته على التحرك بحرية في سوق الانتقالات، وتجديد عقود بعض لاعبيه.

وحسب المؤشرات الحالية؛ فإن أزمة "الرقابة المالية المشددة" على النصر، ستظل مستمرة في الميركاتو الشتوي القادم.

* محترف النصر يقترب من الرحيل.. ولكن!

وفي هذا السياق.. كشفت قناة "الرابعة الرياضية" عن اقتراب رحيل متوسط الميدان العراقي حيدر عبدالكريم عن النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2027".

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القناة العراقية أشارت إلى أن نادي الاتفاق، فتح باب التفاوض مع النصر حاليًا؛ من أجل التعاقد مع حيدر، وضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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وأوضحت القناة أن الإدارة النصراوية، ترحب بانتقال النجم العراقي إلى الاتفاق، في الميركاتو الشتوي القادم؛ ولكن لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، للأسباب التالية:

- أولًا: حصول اللاعب على دقائق لعب؛ تساعده على التطور فنيًا وتكتيكيًا، في ظل صعوبة لعبه مع الفريق النصر الأول.

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- ثانيًا: التخلي عن اللاعب نهائيًا في الميركاتو الشتوي، لن يكون الخيار الأفضل للنصر؛ خاصة أن ناديه السابق يمتلك نسبة من قيمة أي عملية بيع مستقبلية.

وأكدت القناة العراقية أن الزوراء، وهو نادي حيدر السابق؛ لديه حق في الحصول على نسبة 15% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، بناءً على الاتفاق المبرم مع النصر في يناير 2026.

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* مشوار حيدر مع نادي النصر

تعاقد النصر مع حيدر عبدالكريم في يناير 2026، قادمًا من فريق الزوراء الأول لكرة القدم؛ وبعقدٍ حتى 30 يونيو من عام 2028.

ولم يحصل حيدر على فرصته كاملة مع فريق النصر الأول لكرة القدم، منذ التعاقد معه في يناير 2026؛ حيث شارك في 3 مباريات فقط، بإجمالي 84 دقيقة لعب، خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، بينما لم يلعب أي لقاء رسمي معه في العام الرياضي الحالي.

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لكن.. النجم العراقي يشارك مع فريق النصر تحت 21 عامًا، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ حيث أظهر جودة فنية عالية للغاية، في كثير من المباريات.

وسجل حيدر هدفًا في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك في مباراة الفوز (4-0) ضد نادي الجبلين، ضمن منافسات الجولة الثانية.

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جدير بالذكر أن النصر يحتل "المركز التاسع" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة 2026-2027؛ برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين خلال 8 مباريات، مع امتلاكه لقاءين مؤجلين.

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بقلمأحمد فرهود

Senior Editor

أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.

ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.

وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.

كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.

لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.

أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.

بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.

لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.

وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".

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