"حمدالله مراهق، وأجانب النصر جميعًا بحاجة إلى تغيير"

المهاجم المغربي مازال يتلقى الانتقادات

شن الناقد الرياضي صالح الطريقي هجومًا شرسًا على عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، واصفًا إياه بالمراهق ومطالبًا النادي السعودي بالتخلي عنه بنهاية الموسم الجاري.

حمدالله وصل الأراضي السعودية صيف 2018 ونجح في أول مواسمه مع النصر بقيادته للفوز بلقب الدوري السعودي وتُوج هدافًا له وكسر الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد، وقد تُوج هدافًا للموسم الثاني كذلك رغم خسارته الدوري لصالح الهلال، لكنه يعيش موسمًا ثالثًا صعبًا للغاية يشهد تراجعًا حادًا في مستواه والعديد من المشاكل والأزمات.

هذا الأمر فتح النار على الهداف المغربي، وقد انضم الطريقي لمجموعة المنتقدين بقوله خلال برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 السعودية "حمدالله لن يعود لمستواه السابق، تصرفاته وآخرها ما فعله مع المدرب الجديد عند تغييره يُشير إلى أنه يرغب بمعاملة خاصة جدًا، مع احترامي له هذا تصرف مراهقين، المدرب يجب احترامه واحترام قراره، ما فعله من ركل لقارورة المياه عند تغييره تصرف مراهقين".

صالح الطريقي : يجب تغيير جميع أجانب النصر .. وحمدالله "مراهق".

الحصاد الرياضي... pic.twitter.com/Kii2lHFmzy — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 27, 2021

أضاف حول كيفية خروج النصر من أزمته "النصر في موسم الدوري الاستثنائي فاز باللقب لأنه كان يمتلك أفضل الأجانب، كان لديه مجموعة قوية من اللاعبين الأجانب فيما كانت المجموعة المحلية أقل، حاليًا هو يمتلك مجموعة محلية قوية لكن الأجانب أقل من المستوى، باعتقادي يجب تغيير كافة اللاعبين الأجانب الموسم القادم".

يُذكر أن حمدالله وبهدفه ضد فولاذ خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا أصبح الهداف المغربي التاريخي للبطولة برصيد 21 هدفًا.