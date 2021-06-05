ماذا يقصد؟ .. صورة مثيرة للجدل على إنستجرام حمدالله

المهاجم المغربي نشر صورة أثارت بعض علامات الاستفهام

نشر عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أثارت بعض الجدل وعلامات الاستفهام بين الجمهور الكروي السعودي، وقد تساءل العديد عبر تويتر عن قصده من نشر تلك الصورة في ذلك التوقيت.

حمدالله الذي وصل الأراضي السعودية صيف 2018 لم يحظ بموسم جيد خلال 2020-2021، إذ تراجع أرقامه التهديفية وحاصرته الأزمات من كل جانب، سواء الإصابات أو المشاكل مع إدارة النصر أو زملائه اللاعبين ومنافسيه، وقد زاد الطين بلة بعد التعاقد مع المدرب مانو مينيزيس، إذ يتحدث البعض عن وجود توتر واضح في العلاقة بين الرجلين.

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ما الصورة التي نشرها حمدالله عبر حسابه الرسمي على إنستجرام؟

نشر الهداف المغربي صورة تتضمن عدة صور تجمعه مع روي فيتوريا المدرب السابق للنصر، وقد كتب معلقًا عليها "وإن أعادوا لنا الأماكن، فمن يُعيد لنا الرفاق!".

ونشر حمدالله كذلك عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام صورة له مع العلم المغربي وأخيرًا صورة لفنجان قهوة.

ماذا يقصد حمدالله من الصورة التي نشرها على إنستجرام؟

اختلف الجمهور السعودي وخاصة النصراوي حول قصد حمدالله من تلك الصورة، البعض قال أنه مجرد يحن لأيام روي فيتوريا التي شهدت نجاحه وتألقه ووصوله لذروة مستواه مع النصر.

البعض الآخر رأى أنه يُوجه رسالة مبطنة إلى المدرب الجديد مينيزيس، إذ يُعبر عن قوة علاقته بالمدرب السابق للنصر.

وذهب بعض الجمهور إلى الحديث أن حمدالله يُعبر بحديثه عن شعوره بالحزن لرحيل أصدقائه عن النصر واحدًا تلو الآخر، البداية كانت مع فيتوريا ثم النيجيري أحمد موسى وأخيرًا مواطنه نور الدين أمرابط الذي بات على أعتاب إنهاء مسيرته مع العالمي.

ماذا قدم حمدالله خلال موسمه الأخير مع النصر؟

لم يُقدم الهداف المغربي الكثير خلال الموسم الأخير، إذ لعب 15 مباراة فقط في الدوري السعودي سجل خلالها 11 هدفًا.

حمدالله أهدر 16 فرصة مؤكدة للتسجيل من إجمالي 25، ولم تتخط نسبة نجاحه في استغلال الفرص المؤكدة حاجز الـ36%.

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