هل يحارب حسين عبد الغني وجوده؟ كميخ يرد على الاتهامات

الاتهامات تلاحق المدير التنفيذي للنصر

تواصل الاتهامات مطاردة حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، منذ رحيل مجلس إدارة صفوان السويكت، ومن قبلها حتى، لكنها على أشدها خلال هذه الفترة.

اتهام عبد الغني هذه المرة مع الصحفي محمد السبيعي، الذي يرى أنه يحارب أبناء العالمي، ولا يريدهم العمل في الجهاز الفني للفريق.

اقرأ أيضًا | ثلاثي خبرة في السعودية .. النصر يكثف مفاوضاته مع خليفة هورفات

وكتب السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما هو سبب رفض مدير الكره حسين عبدالغني فكرة الإستعانه بك ولماذا يحارب أبناء النادي المخلصين ؟".

وجاء رد كميخ ليبرئ المدير التنفيذي، إذ كتب: "اشكر مرورك لكن غير صحيح هالكلام الكابتن حسين وفريق عمله محل ثقة الجميع ومايقومون به يذكر ويشكر وان شالله سيعود النصر للمنصات بوجودهم".

اشكر مرورك لكن غير صحيح هالكلام الكابتن حسين وفريق عمله محل ثقة الجميع ومايقومون به يذكر ويشكر وان شالله سيعود النصر للمنصات بوجودهم — Ali Kuemkh علي كميخ (@AliKuemkh) April 6, 2021

مجلس إدارة العالمي الجديد برئاسة مسلي آل معمر، يبحث خلال هذه الفترة عن مدير فني جديد بدلًا من الكرواتي ألين هورفات، لقيادة الفريق بدوري أبطال آسيا.

ورغم بداية هورفات الجيدة مع العالمي إلا أنه مؤخرًا عاد التراجع للفريق من جديد، فكان آخرها وداع كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام الفيصلي بهدف نظيف، في نصف النهائي.

ويستعد النصر لخوض غمار منافسات دوري أبطال آسيا 2021، في منتصف أبريل الجاري، إذ يقع في مجموعة واحدة رفقة الوحدات الأردني والسد القطري والفائز من مواجهة العين الإماراتي وفولاد خوزستان الإيراني.