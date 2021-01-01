تمزق عضلات؟ .. الأشعة تكشف حجم إصابة جونزالو مارتينيز

محترف النصر أصيب خلال مواجهة الوحدة

أجرى الأرجنتيني جونزالو مارتينيز؛ محترف النصر السعودي، اليوم الخميس، أشعة للتعرف على حجم الإصابة التي تعرض لها بالأمس خلال مواجهة الوحدة.

لاعب العالمي خرج مصابًا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعض إصابته في كرة مشتركة.

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وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الأشعة أثبتت تعرضه بكدمة في أسفل القفص الصدري، وسلمة عضلاته من التمزق.

وأشارت الصحيفة وفقًا لمصدر بالنادي العاصمي، إلى أن مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المحلي، تتوقف على مدى شعوره بآلام داخلية من عدمه أثناء التدريبات، مؤكدًا أن الأهم هو سلامة القفص الصدري وعضلات البطن.

العالمي حقق الفوز أمام العنابي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 20 أيضًا في المركز الثامن، متأخرًا عن العالمي بفارق الأهداف.