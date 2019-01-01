الكشف عن تفاصيل إصابة جوليانو ومدة غيابه

النصر يفقد جوليانو لمدة 3 أسابيع

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إصابة البرازيلي جوليانو لاعب النصر السعودي ومدة غيابه عن العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكان جوليانو قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة، مما يحتم غيابه عن النصر خلال المرحلة الحالية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر تسلم بالفعل التقارير الطبية الخاصة بجوليانو وصدم من الإصابة.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب سيغيب عن النصر ما يقرب من 3 أسابيع بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الضامة، لتحرم النصر من اللاعب.

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وبذلك يبتعد جوليانو عن النصر خلال مباراتي الأهلي والفيصلي، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد جوليانو من أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم البرتغالي فيتوريا في تشكيل النصر الأساسي خلال المرحلة الماضية من المنافسات.