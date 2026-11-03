"حُسمت بنسبة 100%" .. مسؤول سابق في النصر يحسم الجدل بمستقبل فيليكس وسط شائعات الهلال!

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هل يرحل النجم البرتغالي؟

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أصبح اللاعب البرتغالي جواو فيليكس، على أعتاب تجديد عقده مع النصر السعودي، وسط الشائعات المنتشرة حول مصيره مع العالمي بين البقاء والرحيل.

حالة من القلق ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية بين جماهير النصر، بسبب الشكوك المتعلقة بمستقبل فيليكس وإمكانية عودته لأوروبا.

ما القصة؟

عقد النجم البرتغالي مع النصر ينتهي بنهاية يونيو 2027، أي في نهاية الموسم الجاري، بينما لا تزال إدارة النادي عاجزة عن التجديد له، في ظل بعض العوائق المالية والرقابة المشددة.

بالتزامن مع هذه الأزمة، بعض الصحف العالمية خرجت للتحدث عن رغبة اللاعب في الانتقال لبرشلونة، وهي الخطوة التي قد يرحب بها النادي الكتالوني بنسبة كبيرة، خاصةً وأنه صفقة مجانية في ظل دخوله الفترة الحرة في عقده في يناير المقبل.

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وظهرت أيضًا بعض الأنباء بخصوص إمكانية انتقاله لصفوف الهلال السعودي، قبل أن يخرج سعد السبيعي مدير الإدارة القانونية السابق للنصر، للتأكيد على استمراره مع النادي.

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لا توجد رغبة في الرحيل

أحد الحسابات الجماهيرية كتبت عبر منصة إكس:"رغبة جواو فيليكس في الرحيل غير صحيحة نهائيًا، اللاعب يريد البقاء وتفعيل بند التجديد".

ومن جانبه قام سعد السبيعي بتأكيد الأمر، حيث رد عليه قائلًا:"100%".

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كيف ظهرت أنباء الهلال

قبل بضعة أيام، أعاد الإعلامي الرياضي السعودي طارق التويجري الجدل في هذا الملف، بعدما أوضح أن عدم تجديد عقد فيليكس مع النصر يعني فرصة للهلال للتعاقد معه.

التويجري كتب نصًا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا لم يتمكن النصر من تمديد عقد جواو فيليكس، فهي فرصة للهلال يأخذه. أهم شيء لا يروح عن الدوري السعودي".

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البعض اعتبر منشور التويجري إشارة إلى ما يدور خلف الكواليس بالقلعة الزرقاء، زاعمًا أنه محاولة تمرير معلومة مؤكدة بطريقة غير مباشرة.

من جانبه، استغل الإعلامي تركي العجمة ظهور طارق التويجري معه في حلقة الأمس من برنامج "المنصة"، لسؤاله حول ما إذا كان ربطه بين الهلال وجواو فيليكس مبنيًا على معلومة مؤكدة.

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هنا أوضح التويجري: "ليس لدي أي معلومة أو أي شيء، أنا أتحدث عن مصلحة الدوري السعودي، لا أريد فيليكس أن يرحل عن دورينا، فإن كان الهلال أو الاتحاد أو الأهلي يريدونه والنصر لن يوقع معه؛ فليرحل لأحد هذه الأندية. أؤكد أن ليس لدي أي معلومة أبدًا بشأن رحيل فيليكس نحو الهلال".