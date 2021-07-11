هل ينتقل الجدل من عدد بطولات الدوري إلى تاريخ تأسيس الأندية؟

قدم المؤرخ السعودي صالح الهويريني دليلًا جديدًا على تزوير تاريخ تأسيس نادي النصر السعودي، مؤكدًا أن تاريخ التأسيس المطبوع على شعار النادي غير صحيح.

الجدل التاريخي في الكرة السعودية قائم منذ سنوات، في ظل عدم توثيق سواء البطولات أو غيرها من قبل الجهات الرسمية في البلاد، مما يسبب حالة كبيرة من الجدل بين الحين والآخر.

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الجدل المتعارف عليه خلال الفترة الأخيرة يدور حول عدد بطولات الدوري المحلي لكل نادٍ، خاصةً الهلال والنصر، وهل يتم احتساب دوري المناطق بطولة في حد ذاته أم لا؟!، لكن ظهر هذه الأيام جدلًا جديدًا..

الهويريني كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للتاريخ في عام 1378م اقيمت بطولة ودية بين اندية الرياض، لم يكن من بينها النصر .. وهذا يبرهن حقيقة انه ليس صحيحا ان النصر تأسس كان عام 1375 مثلما كتبوا على شعاره".

ورافق المؤرخ السعودي تغريدته بمنشور يوضح خلاله أن من شاركوا في بطولة الرياض هي أندية الهلال، الشباب، الكوكب والأهلي "الرياض حاليًا"، الناصرية.

وفاز وقتها الزعيم بالكأس بعدما تغلب في النهائي على الناصرية بهدف نظيف، سجله الكوش.

وكان من المفترض أن يخوض الأهلي هو النهائي، لكنه انسحب، بداعي استعانة الناصرية بلاعبين مصريين وسودانيين.

#للتاريخ

في عام 1378م اقيمت بطولة

ودية بين اندية الرياض

لم يكن من بينها #النصر .. وهذا

يبرهن حقيقية انه ليس صحيحا ان

النصر تأسس كان عام 1375

مثلما كتبوا على شعاره https://t.co/qfT1lBnCcr pic.twitter.com/BfUam5GaJJ — صالح الهويريني (@Salehalhweiriny) July 10, 2021

يذكر أن شعار النصر المعتمد كُتب عليه أنه تأسس عام 1955 ميلاديًا، أي ما يوافق 1375 هجريًا.