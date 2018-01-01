إدارة النصر تُعيد المفاوضات مع مهاجم بنفيكا

كانت إدارة العالمي قد فاوضت اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تحدثت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي النصر السعودي، عن معاودة إدارة النادي المفاوضات مع نادي بنفيكا البرتغالي من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناس أوليفييرا.

وكانت إدارة العالمي قد فاوضت اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح.

وكان الميركاتو الصيفي قد شهد صراعاً كبيراً بين نادي الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب، إلا أن مسؤولي بنفيكا تمسكوا ببقاء اللاعب. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وترغب إدارة النصر في دعم الفريق بكل قوة في الميركاتو الشتوي من أجل مواصلة الضغط على الهلال متصدر بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أمجاد يا عرب أمجاد 🙌



🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة ⏳

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا 💫 والنقاش حول الاختيارات والجائزة👌#جول25 pic.twitter.com/hrhy8A9pFM — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 25, 2018

يذكر أن النصر يسعى أيضًا للتعاقد مع مدافع آسيوي ليكون بديلًا عن البيروفي كريستيان راموس الذي لم يُقنع جماهير ومسؤولي النصر.