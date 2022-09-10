النصر بمتعة تاليسكا .. وهندسة كونان المُعقدة

الثنائي الأفضل في مباراة النصر أمام ضمك

بعد فترة من الغياب، عاد البرازيلي أندرسون تاليسكا للمشاركة رفقة فريقه نادي النصر، لاستعادة التوازن وتحقيق الانتصار في مباراة ضمك، بينما يستكمل العاجي جيسلان كونان تألقه مع العالمي.

النصر كان قد تعثر في مباراته بالجولة الثانية، بعد خسارته أمام التعاون بهدف دون رد، ليعود مرة أخرى ويحقق الفوز على ضمك بهدفين مقابل هدف واحد.

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Shahid

انتصار اليوم شهد تألق كبير من جانب لاعبي نادي النصر، كان أبرزهم الليلة الثنائي أندرسون تاليسكا والعاجي جيسلان كونان.

ماذا قدم الثنائي تاليسكا وكونان؟ هذا ما سنعرفه خلال السطور التالية..

أندرسون تاليسكا

غاب تاليسكا عن النصر منذ بداية الموسم في أول جولتين، بسبب معاناته من الإصابة، ليتعافى ويتمكن من العودة مجددًا والمشاركة مع العالمي ويسجل هدفًا كان حاسمًا.

تحركاته المميزة، وتمريراته المفيدة والحاسمة، ومهاراته التي افتقدها النصر خلال الجولتين الأولى والثانية، عادت مرة أخرى في انتصار النصر على ضمك.

تاليسكا شارك أساسيًا في مباراة النصر أمام ضمك، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق رأسية رائعة، صنعها جيسلان كونان.

اللاعب البرازيلي مرر الكرة 28 مرة، بنسبة نجاح وصلت إلى 82.1%، وشارك أندرسون في 16 التحام، فاز في6 منهم وخسر 10 التحامات.

سدد الكرة تاليسكا 6مرات، منهم 2 على المرمى و4 تسديدات خارج المرمى، وصنع فرصتين من أجل التهديف لم يتم استغلالهما من جانب زملائه.

ودفاعيًا شارك في تدخل واحد فقط، ولم يكن له حضور مؤثر على المستوى الدفاعي، وحصل على خطأين ولم يرتكب أي خطأ.

إجماليًا عاد تاليسكا لتعود معه المتعة والأداء المهاري الرائع، والحلول التي كان ينتظرها المهاجمين في أول جولتين ولم يجدوها بالشكل المثالي.

جيسلان كونان

خلال آخر الموسمين الماضيين، كان يبحث نادي النصر عن ظهير أيسر مميز، وبالفعل تعاقد مع أكثر لاعب في هذا المركز، ولكنه لم يتمكن من إيجاد ضالته.

وأخيرًا نستطيع القول بلا تردد، أصبح النصر يمتلك ظهير أيسر "كما يقول الكتاب" لما يمتلكه من قدرات رائعة على جميع المستويات سواء الهجومية أو الدفاعية.

أكثر ما يُميز كونان هو الكرات العرضية الدقيقة، وهي الميزة التي من الصعب أن تجدها حاليًا في لاعب ظهير، هذا بالإضافة إلى قدراته الدفاعية والهجومية، مما يجعله يقدم لك أداء متوازن.

وظهرت هندسة كونان بشكل مميز في الهدف الذي صنعه لزميله تاليسكا، حيث أرسل عرضية نموذجية "بالملليمتر" على رأسية اللاعب البرازيلي الذي لم يجد معاناة ليضعها في شباك ضمك.

مرر كونان الكرة 36 مرة، بنسبة نجاح وصلت إلى 91.7%، وشارك في 12 التحام فاز في 11 منهم وخسر واحد فقط.

وعلى المستوى الهجومي صنع كونان هدفي المباراة للثنائي سامي النجعي وأندرسون تاليسكا، وأرسل 5 عرضيات منهم 4 صحيحة، هذا ما يُظهر دقة عرضياته، هذا بجانب صناعته لـ4 فرص للتهديف.

وعلى المستوى الدفاعي، شارك في 5 تدخلات ناجحة، هذا بالإضافة إلى اعتراضه 4 هجمات للمنافس ضمك، مما يجعله مميزًا في هذا الجانب أيضًا.

وحصل الظهير العاجي على 3 أخطاء وارتكب خطأ وحيد، ولم يحصل على أي كارت طوال المباراة.

باختصار؛ كونان هو الظهير الذي كان يبحث عنه نادي النصر لسنوات.

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