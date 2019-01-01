خزينة النصر تنتعش بـ660 ألف ريال

دعم عضو الشرف للنادي العاصمي لا يتوقف

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، عن دعم عبد العزيز بن أحمد بغلف؛ عضو الشرف، للنادي بمبلغ مالي قدره 660 ألف ريال سعودي.

بغلف يحرص باستمرار على دعم النادي العاصمي ماديًا، وتخصيص مكافآت خاصة للاعبين كان آخرها مكافأة الفوز أمام الهلال في ديربي الرياض.

وفاز العالمي في الديربي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وثمّن مجلس إدارة النصر مبادرة عضو الشرف، مؤكدًا أنها لا تستغرب منه تجاه ناديه العالمي.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، حيث فاز في أربع مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر لقاء وحيد.

ويستعد النصر لمواجهة أبها في الثاني من نوفمبر المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة التاسعة بالدوري المحلي.