مر على رحيل البرازيلي من تركيا ثلاث سنوات، لكن الغضب لا يزال قائمًا

هناك حالة من الغضب خلفها البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر السعودي الجديد، خلفه بالدوري التركي رغم مرور ثلاثة أعوام على نهاية تجربته مع بشكتاش التركي.

البرازيلي كان قد مثل فريق الأسود والأبيض في الفترة من 2016 إلى 2018، عندما انضم له من بنفيكا البرتغالي، على سبيل الإعارة.

لماذا تهاجم صحيفة تركية تاليسكا؟

يبدو أن اللاعب كان يردد دائمًا نغمة رغبته في البقاء ضمن صفوف بشكتاش، ورغم استعداد ناديه البرتغالي للاستغناء عنه وقتها إلا أن تاليسكا فضل الإعارة إلى جوانجزو الصيني، وهنا اعتبرته الصحافة التركية أنه فضل المال، وخدع جمهور بشكتاش.

ما جدد الهجوم على تاليسكا خلال هذه الأيام من قبل الصحافة التركية، أنه خرج في حوار مع "ESPN" ليؤكد أن احترافه بالصين والسعودية ليس من أجل المال فقط، لكنه أشار أنه أحد الأسباب، مؤكدًا أن أي لاعب بأوروبا سيفعل ما فعله إذا تلقى مثل هذه العروض.

وقال تاليسكا في حواره: "لم انتقل إلى السعودية من أجل المال فقط، فإذا تلقى لاعبًا من أوروبا عرضًا كما حدث معي في الصين أو السعودية، سيفعل ذلك بالطبع، قد يرفض البعض العروض المالية الكبيرة، ولكن البعض الآخر لا، هذا الأمر صعب للغاية، وعقلية اللاعبين مختلفة". (طالع تصريحاته كاملة)

كيف هاجمت الصحافة التركية تاليسكا؟

صحيفة "foto spor" لم تتقبل تصريحات لاعب العالمي الجديد، ورأت أنه لم يضحي بأي شيء من أجل جماهير بشكتاش، التي خدعها بتصريحاته حول حبه للفريق.

وقالت الصحيفة التركية في تقريرها: "تاليسكا الذي أثار جماهير بشكتاش باستمرار حول رغبته في العودة للفريق، لكنه لم يضحي بليرة واحدة من الأموال التي سيحصل عليها، والآن يعترف من جديد أن هدفه من لعب كرة القدم هو المال، ظهر مثل نابليون الذي قال (المال... المال... المال)".

ماذا قدم تاليسكا مع بشكتاش؟

تعلق جمهور الفريق التركي بلاعب الوسط البرازيلي، جاء نظير ما قدمه، خاصةً وأنه كون ثنائية رائعة مع الكاميرون فينسنت أبو بكر، الذي انتقل مؤخرًا هو الآخر إلى النصر.

هذه الثنائية ساهمت في حصد بشكتاش لقب الدوري التركي 2016-17، بجانب أنه كان هداف الدوري بشكل عام في الموسم الثاني برصيد 17 هدفًا، وحصل على جائزة أفضل لاعب كذلك.

وشارك تاليسكا مع بشكتاش في 80 مباراة، سجل خلالها 37 هدفًا، وصنع 14 آخرين.

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