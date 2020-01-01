مختص قانوني يغلق الأبواب أمام النصر: النهاية تعويض مالي

قضية العالمي أمام محكمة التحكيم الرياضي

لا يزال نادي النصر السعودي ينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضي "الكاس" في قضيته ضد نادي برسبوليس الإيراني، بعدما قرر تصعيد قضيته بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

العالمي كان قد ودع دوري أبطال آسيا 2020 من دور قبل النهائي بعد الهزيمة أمام الفريق الإيراني في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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وعقب نهاية المباراة، تقدم النادي السعودي باحتجاج رسمي أمام الاتحاد الآسيوي على مشاركة عدد من لاعبي برسبوليس، موضحًا عدم أحقيتهم في المشاركة في ظل منع الأخير من قيد لاعبين جدد كعقوبة سابقة من الاتحاد الدولي "فيفا".

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احتجاج النصر قوبل بالرفض من الاتحاد الآسيوي، ليقدم استئناف على القرار، لكن تم رفضه هو الآخر، ليصعد العالمي القضية إلى محكمة الكاس.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن الكاس ينتظر موافقة الاتحاد الآسيوي وبرسبوليس من أجل إدراج القضية ضمن جلسات المحكمة المستعجلة، كي يتم إصدار قرار إلزامي قبل النهائي، الذي يتبقى عليه 28 يومًا فقط.

وقال المحامي التونسي علي عباس؛ المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية، في تصريحاته للصحيفة: "لن يتم إدارج القضية في الجلسات المستعجلة حتى وإن تبقى على النهائي أقل من شهر، فبعد تصعيد النصر هناك إجراءات قانونية لا بد من العمل بها، قد تطول المخاطبات والمذكرات، وحتى يتم النظر على أنها قضية مستعجلة لا بد من موافقة كل الأطراف".

وأضاف: "محكمة التحكيم الرياضي لا تدرج إلا الموضوعات المنتهية، وربما تطول حتى تدرج ضمن الجلسات، وإذا أقيم النهائي ينتهي الموضوع رياضيًا، ولا يمكن للنصر إلا المطالبة بتعويض مالي طبعًا إذا كسب الاستئناف".